Шишова Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишова Наталия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1986

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1986

Отец: Симак Петр Викторович

Мать: Симак Нелли Владимировна

Рождение ребёнка
22.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.08.2017

Сын: Шишов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Шишов Алексей Сергеевич

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