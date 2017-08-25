Шишова Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1986
Отец: Симак Петр Викторович
Мать: Симак Нелли Владимировна
Рождение ребёнка
22.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.08.2017
Сын: Шишов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Шишов Алексей Сергеевич