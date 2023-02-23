Коноплева Александра
Место рождениясело Медвежье ( Красногвардейское ) , Ставропольская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Медвежье ( Красногвардейское ) , Ставропольская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1909
Сын: Коноплев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Коноплев Алексей
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно