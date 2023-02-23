Коноплева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева Александра

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Место рождения

село Медвежье ( Красногвардейское ) , Ставропольская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Медвежье ( Красногвардейское ) , Ставропольская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1909

Сын: Коноплев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Коноплев Алексей

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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