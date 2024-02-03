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Прасковья Данилова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.10.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1818 ст.

Отец: Даниил Матвеев

Мать: Евдокия Алексеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
10.01.1843 ст.

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
25.09.1845 ст.

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
04.02.1851 ст.

Сын: Влас Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
Неизвестно

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