Прасковья Данилова
Место рождения
Дата рождения18.10.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1818 ст.
Отец: Даниил Матвеев
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
10.01.1843 ст.
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Раскольница
Рождение ребёнка
25.09.1845 ст.
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Раскольник
Рождение ребёнка
04.02.1851 ст.
Сын: Влас Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Раскольник
Смерть
Неизвестно