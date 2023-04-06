Степанов Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Степанов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Степанова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1935