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Степанов Дмитрий Степанович

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Место рождения

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Степан

Мать: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Степанов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Степанова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Степанова Лукерья Кирилловна

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Лукерья Кирилловна

Смерть
Около 1935
Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
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