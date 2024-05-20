Бедарева Жена Никиты Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов
Смерть
Неизвестно