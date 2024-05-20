Бедарева Жена Никиты Спиридонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Жена Никиты Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов

Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Отец ребёнка: Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бедарев Данила Никитин

Отец ребёнка: Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бедарев Василий Никитин

Отец ребёнка: Бедарев Никита (Доримедонт) Спиридонов

Смерть
Неизвестно

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