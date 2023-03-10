Хитов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХитов Алексей Васильевич

Хитов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно
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