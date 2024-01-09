Бывалькевич (Филиповичева) Пелагия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Бывалькевич Василий Павлович
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Сын: Бывалькевич Григорий Павлович
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Сын: Бывалькевич Андрей Павлович
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Сын: Бывалькевич Антоний Павлович
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Дочь: (Бывалькевич) Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Дочь: (Бывалькевич) Мария Павловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Дочь: (Бывалькевич) Агафья Павловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Сын: Бывалькевич Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Дочь: (Бывалькевич) Елисавета Павловна
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)
Сын: Бывалькевич Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)