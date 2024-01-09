Бывалькевич (Филиповичева) Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Филиповичева) Пелагия Ивановна

Место рождения

Пушкари, Чернігівська область

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкари, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1879

Сын: Бывалькевич Василий Павлович

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Рождение ребёнка
08.01.1881

Сын: Бывалькевич Григорий Павлович

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Рождение ребёнка
23.09.1884

Сын: Бывалькевич Андрей Павлович

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Рождение ребёнка
02.08.1887

Сын: Бывалькевич Антоний Павлович

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1889

Дочь: (Бывалькевич) Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бывалькевич (Бывалькевич) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Рождение ребёнка
02.06.1894

Дочь: (Бывалькевич) Мария Павловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: (Бывалькевич) Агафья Павловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Рождение ребёнка
29.03.1902

Сын: Бывалькевич Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Рождение ребёнка
05.09.1904

Дочь: (Бывалькевич) Елисавета Павловна

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Рождение ребёнка
01.12.1906

Сын: Бывалькевич Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

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