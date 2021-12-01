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Шкурский Александр Тимовеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1927

Дата смерти

01.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1958

Сын: Шкурский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шкурская Екатерина Мефодьевна

Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурский Александр Александрович

Мать ребёнка: Шкурская Екатерина Мефодьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурская Екатерина Мефодьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина Александровна

Мать ребёнка: Шкурская Екатерина Мефодьевна

Смерть
01.12.2021
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