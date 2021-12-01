Шкурский Александр Тимовеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1927
Дата смерти01.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1958
Сын: Шкурский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шкурская Екатерина Мефодьевна
Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурский Александр Александрович
Мать ребёнка: Шкурская Екатерина Мефодьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина Александровна
Мать ребёнка: Шкурская Екатерина Мефодьевна
Смерть
01.12.2021