Пушкарев Григорий Галактионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Васса (мл) Григорьева
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
31.10.1836 ст.
Сын: Пушкарев Епимах Григорьев
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Сиклетинья Григорьева
Мать ребёнка: Пушкарева Марья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Пушкарев Василий Григорьев
Мать ребёнка: Пушкарева Марья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Пушкарева Марья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Пушкарев Филипп Григорьев
Мать ребёнка: Пушкарева Марья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарева Марья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858