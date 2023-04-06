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Пушкарев Григорий Галактионов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Пушкарев Галактион Ефремов

Мать: Пушкарева Параскева (Галактионова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Пушкарев Роман Григорьев

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Васса (мл) Григорьева

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1836 ст.

Сын: Пушкарев Епимах Григорьев

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Сиклетинья Григорьева

Мать ребёнка: Пушкарева Марья Никитина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Пушкарев Василий Григорьев

Мать ребёнка: Пушкарева Марья Никитина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Пушкарева Марья Никитина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Пушкарев Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Пушкарева Марья Никитина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Марья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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