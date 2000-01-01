(Соколова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколова) Анна Михайловна

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Место рождения

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Между 1870 и 1880 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Михаил

Мать: Соколова Мария

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

костромская обл.Кологривский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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