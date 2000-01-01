(Соколова) Анна Михайловна
Место рожденияд.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Михаил
Мать: Соколова Мария
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
костромская обл.Кологривский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно