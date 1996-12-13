Левашов Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1930
Дата смерти13.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Отец: Левашов Сергей Фролович
Мать: ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левашова Тамара
Рождение ребёнка
14.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левашова Тамара
Рождение ребёнка
15.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левашова Тамара
Смерть
13.12.1996
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область