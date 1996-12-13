Левашов Борис Сергеевич 01.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашов Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

13.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: Левашов Сергей Фролович

Мать: ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашова Тамара

Рождение ребёнка
14.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова Тамара

Рождение ребёнка
15.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова Тамара

Смерть
13.12.1996
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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