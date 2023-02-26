Кумылин(Кумилин) Леонид (Леонтий) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумылин(Кумилин) Леонид (Леонтий) Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1925

Дата смерти

05.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1925

Отец: Кумилин Фёдор Григорьевич

Мать: Кумилина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
04.12.1950

Дочь: Иванова Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Филинова Татьяна Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филинова Татьяна Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филинова Татьяна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Казахста
Смерть
05.05.1992
Казахста
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