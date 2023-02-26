Кумылин(Кумилин) Леонид (Леонтий) Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1925
Дата смерти05.05.1992
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1925
Отец: Кумилин Фёдор Григорьевич
Мать: Кумилина Ольга Павловна
Рождение ребёнка
04.12.1950
Дочь: Иванова Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Филинова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
29.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филинова Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казахста
Смерть
05.05.1992
Казахста