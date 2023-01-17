Дмитрюков Даниил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Дмитрюков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Дмитрюков Трофим Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дмитрюков Нестер Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Дмитрюков Кузьма Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно