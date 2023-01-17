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Дмитрюков Даниил Васильевич

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Дмитрюков Василий

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Дмитрюков Трофим Данилович

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Дмитрюков Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дмитрюков Нестер Данилович

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Дмитрюков Кузьма Данилович

Мать ребёнка: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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