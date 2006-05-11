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Майстренко Пётр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1923

Дата смерти

11.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1923

Отец: Майстренко Андрей Пудович

Мать: Марика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайшук Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Майстренко (Руденко) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.05.1968

Дочь: Тутаева (Майстренко) Марина Петровна

Мать ребёнка: Майстренко (Руденко) Анна Тимофеевна

Катеринополь, Черкаська область
Смерть
11.05.2006
Катеринополь, Черкаська область

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