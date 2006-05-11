Майстренко Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1923
Дата смерти11.05.2006
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1923
Отец: Майстренко Андрей Пудович
Мать: Марика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайшук Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Майстренко (Руденко) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.05.1968
Дочь: Тутаева (Майстренко) Марина Петровна
Мать ребёнка: Майстренко (Руденко) Анна Тимофеевна
Смерть
11.05.2006