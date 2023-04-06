Гурфинкель (Розенблат) Удл (Аделя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурфинкель (Розенблат) Удл (Аделя)

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Место рождения

Терновка, Вінницька область

Дата рождения

10.06.1910

Дата смерти

10.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910

Отец: Розенблат Иёйна (Иона)

Мать: Розенблат Бруха

Терновка, Вінницька область
Бракосочетание
1932

Муж: Гурфинкель Велвл (Владимир)

Супруг(-а): Velvel (Volodya) Gurfinkel
Рождение ребёнка
02.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурфинкель Велвл (Владимир)

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.09.1938

Сын: Гурфинкель Лейб (Лев)

Отец ребёнка: Гурфинкель Велвл (Владимир)

Терновка, Вінницька область
Иммиграция
07.11.1989
New York, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алойца Лейб (Лев)

Смерть
10.09.1990
Rochester, Monroe, New York, United States
Похороны
1990
Rochester, Monroe, New York, United States
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