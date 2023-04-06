Гурфинкель (Розенблат) Удл (Аделя)
Место рождения
Дата рождения10.06.1910
Дата смерти10.09.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910
Отец: Розенблат Иёйна (Иона)
Мать: Розенблат Бруха
Бракосочетание
1932
Супруг(-а): Velvel (Volodya) Gurfinkel
Рождение ребёнка
02.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурфинкель Велвл (Владимир)
Рождение ребёнка
26.09.1938
Отец ребёнка: Гурфинкель Велвл (Владимир)
Иммиграция
07.11.1989
New York, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алойца Лейб (Лев)
Смерть
10.09.1990
Rochester, Monroe, New York, United States
Похороны
1990
Rochester, Monroe, New York, United States