Абуллин Байтимер
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Османов Абдулла
Мать: Жамиля
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Байтимеров Сабир
Мать ребёнка: Мяргубя
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Байтимеров Шакир
Мать ребёнка: Мяргубя
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мяргубя
Смерть
Неизвестно