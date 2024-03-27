Абуллин Байтимер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбуллин Байтимер

Абуллин Байтимер

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Османов Абдулла

Мать: Жамиля

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Байтимеров Сабир

Мать ребёнка: Мяргубя

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Байтимеров Шакир

Мать ребёнка: Мяргубя

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяргубя

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close