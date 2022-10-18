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Симин Александр Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1954

Дата смерти

18.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1954

Отец: Симин Кирилл Александрович

Мать: Симина (Прохорова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Симина Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симина Алевтина

Рождение ребёнка
23.07.1976

Дочь: Жукова (Симина) Яна Александровна

Мать ребёнка: Симина Алевтина

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
18.10.2022
Северное кладбище (Ишеевка) участок 386, молила 1072

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