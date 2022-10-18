Симин Александр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1954
Дата смерти18.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Симина Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симина Алевтина
Рождение ребёнка
23.07.1976
Дочь: Жукова (Симина) Яна Александровна
Мать ребёнка: Симина Алевтина
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
18.10.2022
Северное кладбище (Ишеевка) участок 386, молила 1072