Еремеев Константин Иванович
Место рожденияс. Четырехбугорье
Дата рождения10.05.1893
Дата смерти22.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893
с. Четырехбугорье
ГААО F-1125 Op-1 D-163 стр.26 Метрические записи о родившихся Николаевской церкви села Четырехбугоринское Астраханского уезда Астраханской губернии в 1893 г.
Рождение ребёнка
02.07.1924
Сын: Еремеев Иван Константинович
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1927
Дочь: Наумова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1930
Сын: Еремеев Борис Константинович
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
28.11.1931
Сын: Еремеев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
16.05.1934
Дочь: Кузьмина Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
21.01.1940
Дочь: Каликина Нина Константиновна
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1973