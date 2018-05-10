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Еремеев Константин Иванович

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Место рождения

с. Четырехбугорье

Дата рождения

10.05.1893

Дата смерти

22.10.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1893

Отец: Еремеев Иван Григорьевич

Мать: Еремеева Манефа Стефановна

с. Четырехбугорье
ГААО F-1125 Op-1 D-163 стр.26 Метрические записи о родившихся Николаевской церкви села Четырехбугоринское Астраханского уезда Астраханской губернии в 1893 г.
Рождение ребёнка
02.07.1924

Сын: Еремеев Иван Константинович

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.04.1927

Дочь: Наумова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.07.1930

Сын: Еремеев Борис Константинович

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.11.1931

Сын: Еремеев Михаил Константинович

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.05.1934

Дочь: Кузьмина Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.01.1940

Дочь: Каликина Нина Константиновна

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Михайловна

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Клавдия Михайловна

Смерть
22.10.1973
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
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