(Лазарева) Елена Ивановна
Место рожденияУльяновка
Дата рождения12.07.1910
Дата смерти28.04.2004
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1910
Отец: Лазарев Иван Никифорович
Ульяновка
Рождение ребёнка
1933
Сын: Никаноров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Никаноров Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1937
Сын: Никаноров Виктор
Отец ребёнка: Никаноров Александр Иванович
Смерть
28.04.2004
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область