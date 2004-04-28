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(Лазарева) Елена Ивановна

Место рождения

Ульяновка

Дата рождения

12.07.1910

Дата смерти

28.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1910

Отец: Лазарев Иван Никифорович

Мать: не указана

Ульяновка
Рождение ребёнка
1933

Сын: Никаноров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Никаноров Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1937

Сын: Никаноров Виктор

Отец ребёнка: Никаноров Александр Иванович

Смерть
28.04.2004
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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