Тихомиров Андрей Акиндинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Акиндин Тимофеев
Мать: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
12.10.1896
Дочь: Ильинская Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Тихомирова Олимпиада Федосеевна
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Тузова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Тихомирова Олимпиада Федосеевна
Рождение ребёнка
06.06.1912
Дочь: Агруфена Андреевна
Мать ребёнка: Тихомирова Олимпиада Федосеевна
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.
Сын: Тихомиров Василий Андреевич
Мать ребёнка: Тихомирова Олимпиада Федосеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944