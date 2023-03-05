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Тихомиров Андрей Акиндинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Акиндин Тимофеев

Мать: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Ильинская Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Тихомирова Олимпиада Федосеевна

Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Тузова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Тихомирова Олимпиада Федосеевна

Рождение ребёнка
06.06.1912

Дочь: Агруфена Андреевна

Мать ребёнка: Тихомирова Олимпиада Федосеевна

Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.

Сын: Тихомиров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Тихомирова Олимпиада Федосеевна

Петровское, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Петровское, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1944
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