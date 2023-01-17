Слепнёва Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.
Сын: Слепнёв Василий Васильевич
Отец ребёнка: Слепнёв Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1918
Сын: Слепнёв Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Слепнёв Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно