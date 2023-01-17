Слепнёва Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепнёва Дарья Алексеевна

Слепнёва Дарья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.

Сын: Слепнёв Василий Васильевич

Отец ребёнка: Слепнёв Василий Николаевич

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1918

Сын: Слепнёв Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Слепнёв Василий Николаевич

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close