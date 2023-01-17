Козлов Архипп Иоаннов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Козлов Иоанн Иродионов
Мать: Козлова Анисья Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Настасья Архипова
Мать ребёнка: Козлова Степанида Дамианова
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Анна Архиповна
Мать ребёнка: Козлова Степанида Дамианова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно