Козлов Архипп Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Архипп Иоаннов

Козлов Архипп Иоаннов

avatar

Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Козлов Иоанн Иродионов

Мать: Козлова Анисья Иосифова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Настасья Архипова

Мать ребёнка: Козлова Степанида Дамианова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Анна Архиповна

Мать ребёнка: Козлова Степанида Дамианова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Степанида Дамианова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close