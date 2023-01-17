Сырникова (Курбатова) Зинаида Николаевна
Место рожденияСССР, Кировская область д. Свеча
Дата рождения17.12.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, Кировская область д. Свеча
Рождение ребёнка
18.11.1954
Сын: Сырников Василий Иванович
Отец ребёнка: Сырников Иван Фролович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно