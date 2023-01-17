Сырникова (Курбатова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырникова (Курбатова) Зинаида Николаевна

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Место рождения

СССР, Кировская область д. Свеча

Дата рождения

17.12.1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Кировская область д. Свеча
Рождение ребёнка
18.11.1954

Сын: Сырников Василий Иванович

Отец ребёнка: Сырников Иван Фролович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырников Иван Фролович

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