Рахматуллина Гахадия Рахматуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1918
Дата смерти27.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1941
Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович
Рождение ребёнка
23.07.1946
Дочь: Абзалиева Наиля Давлиевна
Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович
Рождение ребёнка
03.03.1952
Дочь: Сахабиева Резеда Давлиевна
Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович
Рождение ребёнка
24.06.1959
Дочь: Шакирова Нурания Давлиевна
Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович
Рождение ребёнка
24.06.1959
Дочь: Салахова Айсылу Давлиевна
Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович
Смерть
27.01.1983