Рахматуллина Гахадия Рахматуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина Гахадия Рахматуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1918

Дата смерти

27.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1941

Сын: Шакиров Айрат Давлиевич

Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович

Рождение ребёнка
23.07.1946

Дочь: Абзалиева Наиля Давлиевна

Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович

Рождение ребёнка
03.03.1952

Дочь: Сахабиева Резеда Давлиевна

Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович

Рождение ребёнка
24.06.1959

Дочь: Шакирова Нурания Давлиевна

Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович

Рождение ребёнка
24.06.1959

Дочь: Салахова Айсылу Давлиевна

Отец ребёнка: Шакиров Давли Шакирович

Смерть
27.01.1983
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