(Букина) Гликерия (Лукерья) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Прасковья Авдеева
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анастасия Авдеева
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилович
Рождение ребёнка
24.01.1895
Дочь: Мария Авдеева
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно