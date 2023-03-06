(Букина) Гликерия (Лукерья) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Букина) Гликерия (Лукерья) Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Прасковья Авдеева

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анастасия Авдеева

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилович

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.01.1895

Дочь: Мария Авдеева

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Авдей Корнилович

Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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