Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ильич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1890

Отец: Илья Антонович

Мать: Матрона Никифоровна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.07.1890 Чермы Иван Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фок Ефимович Чермы крестьянская дочь Елена Антоно... Показать все
Смерть
Неизвестно

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