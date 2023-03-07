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Суднишников Максим Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Суднишников Игнатий (Игнашка) Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Суднишников Карп (Карпунка) Максимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Сапцынская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суднишников Яков (Якушко) Максимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Сапцынская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сапцынская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662
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