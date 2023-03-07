Суднишников Максим Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Суднишников Игнатий (Игнашка) Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Суднишников Карп (Карпунка) Максимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Сапцынская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суднишников Яков (Якушко) Максимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Сапцынская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сапцынская, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662