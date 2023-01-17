Мухаммадиева Магрифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммадиева Магрифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.08.1949

Муж: не указан

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Мингали Хайдар улы

Рождение ребёнка
15.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Мингали Хайдар улы

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Мингали Хайдар улы

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Мингали Хайдар улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Мингали Хайдар улы

Смерть
Неизвестно
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