Чистякова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1923

Сын: Чистяков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зебницкая Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Чистяков Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся Васильевна

Отец ребёнка: Чистяков Василий Ерофеевич

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