Клосовская (Williams Вильямс) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения30.06.1919
Дата смерти23.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1919
Отец: Вильямс Петр Петрович
Бракосочетание
1939
Супруг(-а): Всеволод Александрович Клосовский
Рождение ребёнка
08.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клосовский Всеволод Александрович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клосовский Всеволод Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно