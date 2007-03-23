Клосовская (Williams Вильямс) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клосовская (Williams Вильямс) Валентина Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.06.1919

Дата смерти

23.03.2007

Пол

Женский

Отец

После 1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1919

Отец: Вильямс Петр Петрович

Мать: Вильямс Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1939

Муж: Клосовский Всеволод Александрович

Супруг(-а): Всеволод Александрович Клосовский
Рождение ребёнка
08.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клосовский Всеволод Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клосовский Всеволод Александрович

Харьков, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.2007
Харьков, Харківська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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