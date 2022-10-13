Кычкова Ирина Ивановна
Место рожденияАндропово, Нижнетавдинский район, Тюменская область
Дата рождения15.05.1921
Дата смерти13.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1921
Андропово, Нижнетавдинский район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.04.1950
Сын: Кухаренко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Кухаренко Иван Абрамович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1960
Дочь: Кухаренко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кухаренко Иван Абрамович
Смерть
13.10.2022