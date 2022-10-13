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Кычкова Ирина Ивановна

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Место рождения

Андропово, Нижнетавдинский район, Тюменская область

Дата рождения

15.05.1921

Дата смерти

13.10.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Андропово, Нижнетавдинский район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.04.1950

Сын: Кухаренко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кухаренко Иван Абрамович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1960

Дочь: Кухаренко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кухаренко Иван Абрамович

Смерть
13.10.2022
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