Трофимова Акулина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Трулева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Трофимов Николай
Рождение ребёнка
1918
Сын: Трофимов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Трофимов Николай
Рождение ребёнка
1921
Сын: Трофимов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Трофимов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Николай
Смерть
Неизвестно