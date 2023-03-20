Трофимова Акулина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Акулина Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Трулева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Трофимов Николай

Рождение ребёнка
1918

Сын: Трофимов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Трофимов Николай

Рождение ребёнка
1921

Сын: Трофимов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Трофимов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Николай

Смерть
Неизвестно
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