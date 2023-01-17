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Половинкин Виктор Валерьевич
Половинкин Виктор Валерьевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
06.12.1993
Пол
Мужской
Отец
Половинкин Валерий Владимирович
1963 г.р.
Мать
Половинкина (Круг) Элла Юрьевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1993
Отец:
Половинкин Валерий Владимирович
Мать:
Половинкина Элла Юрьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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