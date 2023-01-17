Половинкин Виктор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Виктор Валерьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1993

Отец: Половинкин Валерий Владимирович

Мать: Половинкина Элла Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
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