(Рязанцова) Соломея Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рязанцова) Соломея Ильина

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Место рождения

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Рязанцов Илья Федоров

Мать: Рязанцова Варвара Ермолаева

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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