(Рязанцова) Соломея Ильина
Место рождениядер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Рязанцов Илья Федоров
дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763