Ходакова Марфа Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1727
Сын: Ходаков Сергей Астафьевич
Отец ребёнка: Ходаков Астафий Максимович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Ходаков Астафий Максимович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Ходаков Астафий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771