Ходакова Марфа Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Марфа Герасимовна

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Ходаков Сергей Астафьевич

Отец ребёнка: Ходаков Астафий Максимович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Ходаков Семен Астафьевич

Отец ребёнка: Ходаков Астафий Максимович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ходаков Федор Астафьевич

Отец ребёнка: Ходаков Астафий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Астафий Максимович

Смерть
1771
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