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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русскина Ефросинья

Отец ребёнка: Кузнецов ?

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура

Отец ребёнка: Кузнецов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плеханова Павла

Отец ребёнка: Кузнецов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Александра

Отец ребёнка: Кузнецов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктисья

Отец ребёнка: Кузнецов ?

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