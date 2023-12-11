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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русскина Ефросинья
Отец ребёнка: Кузнецов ?
Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура
Отец ребёнка: Кузнецов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плеханова Павла
Отец ребёнка: Кузнецов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Александра
Отец ребёнка: Кузнецов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктисья
Отец ребёнка: Кузнецов ?