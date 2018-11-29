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Евстигнеев Константин Павлович
Евстигнеев Константин Павлович
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Место рождения
Балашиха
, Балашиха, Московская область
Дата рождения
29.11.2018
Пол
Мужской
Отец
Евстигнеев Павел Викторович
1984 г.р.
Мать
Евстигнеева (Рябова) Анастасия Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2018
Отец:
Евстигнеев Павел Викторович
Мать:
Евстигнеева Анастасия Владимировна
Балашиха
, Балашиха, Московская область
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