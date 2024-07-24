Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Иван Алексеев
Мать: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Фёдоров
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Бракосочетание
Около 1818
Жена: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
22.12.1819
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Марианна (Марья) Фёдорова
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Ульяна Фёдорова
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева