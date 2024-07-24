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Фёдор Иванов

Место рождения

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Иван Алексеев

Мать: Екатерина Степанова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Фёдоров

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Бракосочетание
Около 1818

Жена: Евгения Афанасьева

Рождение ребёнка
22.12.1819

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Марианна (Марья) Фёдорова

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Ульяна Фёдорова

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

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