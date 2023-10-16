Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1797
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Никитин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1800