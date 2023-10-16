Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Рождение ребёнка
1797

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никитин

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1800
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