Куликова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Куликов Леонтий
Отец ребёнка: Куликов Егор
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Куликов Егор
Рождение ребёнка
1855
Сын: Куликов Иван
Отец ребёнка: Куликов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Егор
Смерть
Неизвестно