Куликова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1822 и 1823 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Куликов Леонтий

Отец ребёнка: Куликов Егор

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Куликов Егор

Рождение ребёнка
1855

Сын: Куликов Иван

Отец ребёнка: Куликов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Егор

Смерть
Неизвестно
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