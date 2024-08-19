Beķeris Jorens
Место рожденияVērgales pagasts, Latvija
Дата рождения07.04.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1892
Дочь: (Bekeris Beķeris) Kehrste
Мать ребёнка: Bekeris (Treubach Treibahs) Ilze
Рождение ребёнка
02.03.1899
Дочь: Šnipke (Bekeris Beķeris) Kate
Мать ребёнка: Bekeris (Treubach Treibahs) Ilze
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: (Bekeris Beķeris) Marta
Мать ребёнка: Bekeris (Treubach Treibahs) Ilze
Рождение ребёнка
22.01.1913
Сын: Bekeris Adolfs
Мать ребёнка: Bekeris (Treubach Treibahs) Ilze