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Beķeris Jorens

Место рождения

Vērgales pagasts, Latvija

Дата рождения

07.04.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1892

Дочь: (Bekeris Beķeris) Kehrste

Мать ребёнка: Bekeris (Treubach Treibahs) Ilze

Рождение ребёнка
02.03.1899

Дочь: Šnipke (Bekeris Beķeris) Kate

Мать ребёнка: Bekeris (Treubach Treibahs) Ilze

Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: (Bekeris Beķeris) Marta

Мать ребёнка: Bekeris (Treubach Treibahs) Ilze

Рождение ребёнка
22.01.1913

Сын: Bekeris Adolfs

Мать ребёнка: Bekeris (Treubach Treibahs) Ilze

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