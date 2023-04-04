Гурвич Гавриил Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурвич Гавриил Климентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Гурвич Лев Гаврилович

Мать ребёнка: Сарра (Менделевна, Эммануиловна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурвич Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Сарра (Менделевна, Эммануиловна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарра (Менделевна, Эммануиловна)

Смерть
1908
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