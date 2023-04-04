Гурвич Гавриил Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Сарра (Менделевна, Эммануиловна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурвич Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Сарра (Менделевна, Эммануиловна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908