Инякин Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Инякина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Инякин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Инякина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Инякина Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно