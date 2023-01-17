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Инякин Василий Павлович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Инякин Павел Иванович

Мать: Инякина Наталья Кондратьевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Инякин Максим Васильевич

Мать ребёнка: Инякина Прасковья Васильевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Инякин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Инякина Прасковья Васильевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Инякина Прасковья Васильевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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