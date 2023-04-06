Аверьянова (Котова) Светлана Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1977
Рождение ребёнка
17.09.2000
Сын: Аверьянов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Аверьянов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
06.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аверьянов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно