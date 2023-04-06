Аверьянова (Котова) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверьянова (Котова) Светлана Васильевна

Аверьянова (Котова) Светлана Васильевна

avatar

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

18.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1977

Отец: Котов Василий Викторович

Мать: Котова Людмила Анатольевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
17.09.2000

Сын: Аверьянов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Аверьянов Сергей Викторович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверьянов Сергей Викторович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Сергей Викторович

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close