Коробкин Владислав Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1932
Дата смерти12.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
12.12.1995
Тула, город Тула, Тульская область