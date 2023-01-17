Щенников Александр Александрович
Место рожденияд. Палкино, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения02.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Палкино, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1900
д. Палкино, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1920
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1923
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно