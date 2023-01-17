Щенников Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенников Александр Александрович

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Место рождения

д. Палкино, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

02.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Палкино, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1900
д. Палкино, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1920
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1923
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно
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