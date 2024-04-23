Евгения Александровна
Место рожденияКузнецово д.
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Павел Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1899
Дочь: Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
30.08.1903
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Андреевич