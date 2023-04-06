Неизвестно (Дубовик) Мелания Емельяновна
Место рождения
Дата рождения31.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1910
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1450
Крещение
01.01.1911
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1450
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно