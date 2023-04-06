Неизвестно (Дубовик) Мелания Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно (Дубовик) Мелания Емельяновна

Неизвестно (Дубовик) Мелания Емельяновна

avatar

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

31.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1910

Отец: Дубовик Емельян Илларионович

Мать: Дубовик Неонила Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1450
Крещение
01.01.1911
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1450
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close