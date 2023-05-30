Ковынёв Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковынёв Алексей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
2005 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1970

Отец: Ковынёв Анатолий

Мать: Боболева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колошина Светлана

Рождение ребёнка
20.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булыгина Светлана Павловна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
2005

Дочь: Ковынева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Колошина Светлана

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