Ковынёв Алексей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1970
Отец: Ковынёв Анатолий
Мать: Боболева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колошина Светлана
Рождение ребёнка
20.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булыгина Светлана Павловна
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
2005
Дочь: Ковынева Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Колошина Светлана