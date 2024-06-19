Солоп Матрёна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепетунко Павел Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1940
Дочь: Солоп Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Солоп Фёдор
Смерть
1988