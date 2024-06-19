Солоп Матрёна Павловна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солоп Матрёна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепетунко Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепетунко Павел Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солоп Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солоп Василий Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1940

Дочь: Солоп Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Солоп Фёдор

Смерть
1988

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